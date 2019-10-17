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17 окт 2019

Всем ездить на больших машинах - они безопаснее!

Всем ездить на больших машинах - они безопаснее!

Казалось бы, факт очевидный: много машины - много безопасности, однако Американский страховой институт дорожной безопасности решил по-научному исследовать этот параметр

Было проведено специальное исследование, в котором изучалась статистика аварий в период с 1989 по 2016 год с участием автомобилей разных классов возрастом от одного до четырёх лет. Оказалось, что с 1989 по 1992 год вероятность смертельного исхода при столкновении легковой машины с внедорожником была выше на 132 процента, чем при ударе об другую легковушку. В период с 2009 по 2012 год этот показатель составлял уже 59 процентов, а в 2013–2016 годах снизился до 28 процентов.

Да, легковые автомобили с каждым годом все наращивают свою безопасность, но тяжелые пикапы и внедорожники все еще представляют определенную угрозу. Все дело в том, что сильный ущерб заключается в разнице массы: тяжёлые пикапы и внедорожники имеют большую инерцию и силу удара. Также обычные автомобили сильнее страдают из-за более низкого положения кузова. При столкновении внедорожники и пикапы часто бьют выше специальных зон запрограммированной деформации кузова. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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