Встал на парковке для инвалидов – заплатишь сполна

Депутаты Госдумы решили вынести на рассмотрение законопроект, посвященный повышению штрафа за парковку на месте для инвалидов

Точные цифры не приводятся, однако рабочая группа, куда входит, например, небезызвестный Виталий Милонов, заявляет, что вопрос просто нуждается в срочной проработке и вступлении в силу. Дескать, в Думу и районные муниципалитеты приходит очень много жалоб на недобросовестных водителей, которые ставят машины туда, где им стоять не положено.

Напомним, что сейчас наказание определяется пятью тысячами рублей. Плюс еще пять тысяч вы отдадите, если на машине установлен знак «Инвалид», а ее самой нет в специальном реестре. Вдобавок ко всему вы еще заплатите и за эвакуацию автомобиля, если ее отправили на штрафстоянку.