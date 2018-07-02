Вступили в силу последние поправки в Правила дорожного движения, которые в июле прошлого года подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Самое заметное новшевство: новый знак особых предписаний: «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» и информационная табличка «Экологический класс транспортного средства». Изменения готовил Минтранс, причем законопроект появился еще в 2014 году.

Новые знаки позволят местным властям ограничивать въезд неэкологичного транспорта на отдельные территории, районы или кварталы. По данным «Автостата» автомобилей, соответствующих классам Евро-4 и Евро-5 в России около 40%, все остальные автомобили считаются неэкологичными. Предполагается, что нарушения будут фиксировать камеры, а штраф будет выписываться по статье КоАП 12.16 «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками» (500 руб., действует 50-процентная скидка). Со следующего года под санкции подпадут автомобили, в свидетельствах у которых не указан экологический класс, а вот для грузового транспорта ограничения в зависимости от экологичности начнут действовать только с 1 июля 2021 года.

Но на самом деле изменения в ПДД носят чисто «бумажный характер». Для того чтобы устанавливать новые знаки технические требования и правила применения должны быть закреплены сразу в двух ГОСТах. При этом это не чистая формальность: знаки невозможно закупить без указания ссылок на нормативную документацию.

Кроме того, в ПДД внесены понятия «гибридный автомобиль» и «электромобиль». Они необходимы для того, чтобы на парковках можно было выделять для них отдельные места рядом с зарядными станциями. Раньше такое место спокойно мог занять обычный автомобиль.

Наконец, теперь велосипедистам можно выезжать на дороги лишь с 14 лет. При этом сопровождающему его взрослому запрещено ехать по тротуару. Тот, кто младше 14 лет на велосипеде должен ехать исключительно по тротуару или велодорожке.