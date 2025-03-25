Вторичный авторынок России остается стабильным, несмотря на спад

Продажи подержанных автомобилей в России в феврале 2025 года снизились всего на 0,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 5,5% относительно января. Несмотря на небольшое снижение, вторичный рынок остается значительно устойчивее, чем сегмент новых автомобилей, где зафиксировано падение на 24,9%

По данным «Автостата», лидером рынка по-прежнему остается Lada, единственная марка из Топ-10, показавшая рост продаж (+4,3%, до 105,97 тыс. шт.). Среди иностранных брендов первое место занимает Toyota (39,06 тыс. шт., –7,1%), следом идут Kia (21,12 тыс. шт., –0,9%), Hyundai (20,73 тыс. шт., –3,2%) и Nissan (17,37 тыс. шт., –8,5%).

Самой продаваемой моделью остается Lada 2107 (9 825 шт.), на втором месте - Lada 2114 (8 407 шт.), а замыкает тройку Kia Rio (7 698 шт.). Средняя цена подержанного автомобиля в феврале составила 1,48 млн руб.

Эксперты отмечают, что одной из главных причин снижения продаж стало повышение ключевой ставки, что привело к росту стоимости автокредитов до 30–33%.

