Вторичный рынок: область обогнала столицу

По данным статистики за январь-август текущего года Московская область обогнала Москву по числу машин с пробегом, реализованным в этот период

Московский территориальный регион вместе с областью занимает на рынке весомую долю, составившую более 11%.

На третье место вышел Краснодарский край с хорошим текущим ростом в 1,4%, обогнав Северную столицу. Общий рост рынка машин с пробегом составил в текущем году 2,5%.

Увеличение продаж в абсолютном выражении не относится к Москве и её области, где зафиксировано даже некоторое падение. Большую роль в росте продаж сыграло вовлечение других регионов, которые раньше оказывали меньшее влияние на общие цифры. Так в десятку лидеров вошла Ростовская область, которая в прошлом году не показывала таких результатов. Теперь область продаёт до 3% подержанных автомобилей. Подтянулись и другие регионы, где открываются новые дилерские центры. Существенный вклад уже традиционно вносит Дальний Восток, Приморье и Свердловская область.