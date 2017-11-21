На российском рынке подержанных автомобилей наблюдается уверенный рост после некоторой стагнации. Конечно, до феноменально быстрого восстановления рынка новых машин ему пока далеко, тем не менее, и на вторичке машины стали покупать активнее. И здесь начала наблюдаться интересная статистика.

По итогам первых десяти месяцев продажи автомобилей с пробегом на российском рынке выросли на полтора процента до 4 368 704 автомобилей, при этом в октябре было продано 473 022 автомобиля с пробегом, что на 0,8% больше, чем годом ранее.

В лидерах остаются марки Lada и Toyota, но их продажи упали на 0,8% и 1 процент соответственно, сообщает агентство «Автостат». Помимо них отрицательную динамику также показывает Mitsubishi, продажи б/у автомобилей которой снизились за 10 месяцев 2,3%. Остальные бренды из Топ-10 находятся в плюсе, наилучшая динамика у Kia (+13.9%).

Падение Lada обусловлено снижением продаж подержанных Lada-2114 (-0,8%) и Lada-2107 (-4%), которые возглавляют рейтинг популярности среди моделей. На третьем месте находится Ford Focus различных поколений (+2%). Также в первой пятерке находятся Lada-110 (-4,7%) и Lada Priora (+6,1%).