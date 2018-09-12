Вторичный рынок подрос. Автоваз впереди

Появились данные о состоянии продаж в сегменте машин с пробегом. Аналитики отмечают рост почти на 3%, что представляется неплохим показателем

Активность вторичного рынка – важный параметр для всего автомобильного сообщества страны.

Увеличение продаж авто с пробегом при несколько большем увеличении рынка новых машин показывает стабильность и развитие. Часть старых машин выходит из обращения и заменяется новыми. Продажи подержанных автомобилей показывают планомерную заменяемость, тренд на общий рост числа машин. Косвенно количество перепродаж показывает надёжность конкретной марки и доверие к ней потребителей.

Первую строчку в перечне транспортных средств, сменивших владельцев – Лады. Они продаются с большим отрывом – больше 125 тыс. штук. Вдвое меньшее число показали Тойоты, за ними, снова вдвое меньше – Ниссан. Понятно, что у тольяттинского Автоваза и продаж в стране значительно больше, чем у японских лидеров. Но двукратный отрыв – уже хорошая заявка на высокую степень доверия.