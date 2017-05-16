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16 май 2017

Введение электронных ПТС могут отложить на полгода

Введение электронных ПТС могут отложить на полгода
Автор фото: ГИБДД МВД РФ

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) завтра, 17 мая 2017 года, рассмотрит вопрос отсрочки введения электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Вероятнее всего Комиссия примет решение перенести как минимум на полгода введение электронных ПТС и замену ими привычных бумажных.

Вопрос переноса сроков инициировала Белоруссия, но ее поддерживают и другие участники ЕАЭС, а также участники рынка. Все они считают систему недоработанной.

Автопроизводители говорили, что не готовы нормативно-правовые акты, такие как постановление правительства, приказы Минпроторга и МВД. Также, не ясен вопрос с тем, кто будет оформлять ЭПТС для импорта, взаимодействие с таможенными службами не налажено. Все это может привести к коллапсу всего автомобильного рынка, говорили представители автокомпаний.

В ЕЭК поступило несколько вариантов предложений по отсрочке введения ЭПТС. Самые оптимистичные из них: ноябрь этого года, другие участники просят отсрочить замену бумажных ПТС электронными на год, то есть до июля 2018 года.

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При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

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