Введение новых правил тюнинга отложили до 1 июля 2021 года

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение перенести введение новых правил легализации изменений в конструкцию автомобиля. Теперь они должны заработать с 1 июля 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте ЕЭК. Причины такого решения не уточняются

«В перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований и измерений, необходимые для применения техрегламента Союза «О безопасности колесных транспортных средств», начало применения межгосударственного стандарта ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия» перенесено на 1 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

Новый документ должен был вступить в силу 1 июля 2020 года. В частности, регламент вводил запрет на проверку машин в лабораториях дистанционно — по фотографиям. На этом нововведении особенно настаивали в ГИБДД. В ведомстве считают, что в стране существует практика продажи заключений испытательных лабораторий без каких-либо проверок.