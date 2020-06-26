Автомобильный портал Motorpage
26 июн 2020

Введение новых правил тюнинга отложили до 1 июля 2021 года

Введение новых правил тюнинга отложили до 1 июля 2021 года

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение перенести введение новых правил легализации изменений в конструкцию автомобиля. Теперь они должны заработать с 1 июля 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте ЕЭК. Причины такого решения не уточняются

«В перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований и измерений, необходимые для применения техрегламента Союза «О безопасности колесных транспортных средств», начало применения межгосударственного стандарта ГОСТ 33670-2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия» перенесено на 1 июля 2021 года», — говорится в сообщении.

Новый документ должен был вступить в силу 1 июля 2020 года. В частности, регламент вводил запрет на проверку машин в лабораториях дистанционно — по фотографиям. На этом нововведении особенно настаивали в ГИБДД. В ведомстве считают, что в стране существует практика продажи заключений испытательных лабораторий без каких-либо проверок.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford F-150 2021

Ford представил новое поколение F-150

26 июня 2020

Lexus свернул проект суперкупе LC F

26 июня 2020

Компания Caterham определила свое будущее

26 июня 2020
Genesis G70 2018

Седан Genesis G70 переживет кардинальное обновление

25 июня 2020
Audi Q7 2020

В России отзывают модели Audi. Ровно три

25 июня 2020
Lada Vision 4x4 2018

АвтоВАЗ готовит к производству машины на новой платформе

25 июня 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Tucson - hyundai tucson 2019 метод последовательного приближения Тест драйв
25 июня 2020

Hyundai Tucson
"Метод последовательного приближения"
KIA Sportage - kia sportage 2019 в роли коммуникатора для переговоров
Тест драйв
22 июня 2020

KIA Sportage
"KIA Sportage в роли коммуникатора для переговоров"
Geely Coolray - geely coolray 2020 быстрая мода
Тест драйв
18 июня 2020

Geely Coolray
"Быстрая мода"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"

Написано новостей:

2 6 0 9 8