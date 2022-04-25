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25 апр 2022

Взгляните на Mercedes-Benz для детей

Взгляните на Mercedes-Benz для детей

Детские самоходные машинки крайне разнообразны. Существуют педальные варианты, электрические. Однако встречаются и вполне серьезные агрегаты с настоящим ДВС и коробкой передач.

В некотором смысле  пик на машинки с ДВС пришелся в конце восьмидесятых – начале девяностых годов. Бензиновые детские автомобильчики производились и в Европе, и в США, и в Японии.  Впрочем, самые первые машинки подобного типа появились еще в тридцатых годах прошлого века – достаточно вспомнить «Бэби Бугатти» - уменьшенную копию спорткара Type 35, которую Этторе Бугатти построил для своего сына…

Но вернемся в наше время. Итак, перед вами уменьшенная и упрощенная (в плане дизайна) копия Mercedes  500 SL. Такую модель в начале девяностых годов выпускала польская фирма  Alpha Technology.  Стеклопластиковый кузов установлен на стальную раму, а в багажнике скрывается мотор от скутера Honda Dio, совмещенный с двухступенчатой механической коробкой передач. По паспорту автомобильчик мог разогнаться до шестидесяти километров в час. Невзирая на неказистый внешний вид, у машины были рабочие фары, замок зажигания, клаксон, дворники и указатели поворота. К слову, на сегодняшний момент эти автомобили являются настоящим рааритетом, так как всего их было выпущено пара тысяч штук, но до наших дней дожило лишь пара десятков, так что каждый Alpha Technology 500 SL сегодня на вес золота.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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