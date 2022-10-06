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6 окт 2022

Взгляните на Porsche, который превратили в электрокар

Взгляните на Porsche, который превратили в электрокар

Сейчас осуществлять электрическую конверсию с ретро-автомобилями любят все - даже сами автопроизводители начинают переделывать свои "иконы."

Впрочем, перед нами частный проект, но очень интересный. Итак, встречайте -  Porsche 964 от британского ателье Everrati. Разработчики утверждают, что это первый подобный проект в мире. Кабриолет оснащают одной из двух силовых установок мощностью до 500 л.с., при этом никакие внешние признаки не выдают электрической природы спорткара - да машина идентична обычному Porsche, разве что звука двигателя нет.

Самая мощная версия электромода потратит на разгон до 60 миль в час (96 км/ч) менее 4 секунд. 62-киловаттная батарея обеспечивает запас хода в 320 километров.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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