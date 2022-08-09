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9 авг 2022

Взгляните на редкую Ferrari, за которую заплатят очень много денег

Взгляните на редкую Ferrari, за которую заплатят очень много денег
Автор фото: фирма-производитель

На аукционах ретрокаров часто всплывают уникальные машины, которые резко выделяются на фоне своих собратьев. Один из таких автомобилей – сейчас перед вами.

Итак, это Ferrari 400 Superamerica образца 1961 года. Интересна эта машина, как минимум, по трем причинам. Во-первых, под наименованием Superamerica марка выпускала  гран-туреры с самыми большими двигателями V12 и зачастую эксклюзивным оформлением, так как эти машины предназначались для самых взыскательных клиентов марки. 

Во-вторых, это не простая Superamerica, а  Series I Coupe Aerodinamico – таких машин было создано всего семь. Кузов здесь был разработан специалистами Pininfarina. К слову, ценители называют этот автомобиль «Disco Volante» (летающая тарелка) из-за своих обтекаемых форм. В-третьих, сам кузов здесь выполнен из алюминия, так что, фактически, перед нами единичный экземпляр, так как из семи машин Coupe Aerodinamico только наша машина получила такой кузов.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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