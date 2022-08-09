Взгляните на редкую Ferrari, за которую заплатят очень много денег

На аукционах ретрокаров часто всплывают уникальные машины, которые резко выделяются на фоне своих собратьев. Один из таких автомобилей – сейчас перед вами.

Итак, это Ferrari 400 Superamerica образца 1961 года. Интересна эта машина, как минимум, по трем причинам. Во-первых, под наименованием Superamerica марка выпускала гран-туреры с самыми большими двигателями V12 и зачастую эксклюзивным оформлением, так как эти машины предназначались для самых взыскательных клиентов марки.

Во-вторых, это не простая Superamerica, а Series I Coupe Aerodinamico – таких машин было создано всего семь. Кузов здесь был разработан специалистами Pininfarina. К слову, ценители называют этот автомобиль «Disco Volante» (летающая тарелка) из-за своих обтекаемых форм. В-третьих, сам кузов здесь выполнен из алюминия, так что, фактически, перед нами единичный экземпляр, так как из семи машин Coupe Aerodinamico только наша машина получила такой кузов.