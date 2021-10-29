Взгляните на танк, построенный из Mitsubishi Delica

Несколько месяцев назад мы писали про одного вьетнамского художника, который прославился постройкой полноразмерных копий различных спорткаров из дерева. Удивительно, но машины даже умели самостоятельно передвигаться.

В этот раз находчивый вьетнамец превзошел сам себя, построив из дерева целый танк. Ну хорошо, не танк, а колесную бронемашину Panhard EBR, которая стояла на вооружении национальных бронетанковых сил Франции в пятидесятых годах. Оригинальная бронемашина приводилась в движение 12-цилиндровым бензиновым двигателем 12H 6000 фирмы «Панар». Мощность агрегата составляла 200 лошадиных сил, но под капотом деревянной копии стоит совершенно иной двигатель.

Вообще, надо уточнить, что из дерева здесь исполнен корпус и имитация орудия. Все остальное – шасси, двигатель и прочие технические компоненты взяты от Mitsubishi Delica образца 1998 года, который, по сообщению создателя, был найден на ближайшей свалке.