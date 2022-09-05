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5 сен 2022

Взгляните на Yamaha SR500, который стал настоящей капсулой времени

Взгляните на Yamaha SR500, который стал настоящей капсулой времени

Пожалуй, в области подержанных автомобилей  их ценность определяется, главным образом, состоянием самой машины. Иногда энтузиасты находят настоящие капсулы времени – автомобили, которые даже дорог не видели. В мотоциклетном мире иногда происходит то же самое.

Перед вами Yamaha SR500 – казалось бы, это обычный байк начала восьмидесятых годов. Вот только у нашего экземпляра есть интересная особенность – его ни разу не доставали из коробки. Да, фактически, перед нами новый мотоцикл 1981 первого года! Заводскую упаковку мотоцикла за это время ни разу не открывали даже ради того, чтобы сделать полноценные фотографии для описания лота.

Эксперты европейских аукционов уже сообщили, что данный мотоцикл является единственным в своем роде.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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