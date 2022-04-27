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27 апр 2022

Wiesmann показала свой первый полноприводный родстер

Wiesmann показала свой первый полноприводный родстер
Автор фото: фирма-производитель

Немецкая компания Wiesmann, известная своими спорткарами в стиле ретро, представила первый электромобиль. Он называется Project Thunderball.

Пока автомобиль носит статус прототипа, но совсем скоро будет налажен и серийный выпуск, однако тираж машины будет очень  маленьким  - всего тысяча экземпляров.  Сам  полноприводный родстер получил двухмоторную силовую установку, мощность которой составляет 680 лошадиных сил. Динамические характеристики достойные – разгон до сотни занимает менее трех секунд, а максимальная скорость составляет 257 километров в час.

Что касается запаса хода, то 92-киловаттная батарея обеспечит Project Thunderball расчётный пробег в 500 километров на одном заряде. Интересно, что машина оборудована системой рекуперативного торможения, которая позволит восполнить некоторые запасы энергии.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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