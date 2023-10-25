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25 окт 2023

Wuling Jiachen привезли в Россию

Wuling Jiachen привезли в Россию

Один из российских дилеров выставил на продажу новый минивэн Wuling Jiachen, который привели из Китая. Автомобиль оценили в 2 499 900 рублей

Wuling Jiachen дебютировал на родном рынке в 2022 году. Габариты автомобиля сопоставимы с Ford Galaxy и Volkswagen Sharan: 4785/1820/1760 мм. Автомобиль имеет 7-местную компоновку салона. Второй ряд выполнен в виде двух отдельных кресел. На передней панели установлен 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы. 

Минивэн оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 л. Мощность - 147 л.с. Крутящий момент - 250 Нм. Максимальная скорость - 170 км/ч. Автомобиль комплектуется вариатором. Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
ixbt

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