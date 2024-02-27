Wuling показала плюшевый хэтч Bingo

Китайская компания Wuling поделилась изображениями особой версии электрического хэтчбека Bingo под названием Mickey Plush Style. Фактически это коллаборация с компанией Disney, у которой был позаимствован образ Микки Мауса

Автомобиль в буквальном смысле плюшевый. Все кузовные панели дополнены искусственным мехом желтого, голубого и розового цветов, а на крыше расположились круглые ушки знаменитого мультипликационного персонажа. Даже колесные диски выполнены из этого материала. Салон также полностью мягкий, при этом на оснащение это никак не повлияло. На подголовниках передних сидений можно заметить изображение Микки Мауса.

Трудно сказать, доедет ли такой автомобиль до хотя бы мелкосерийного производства. И все же, некоторые технические характеристики были заявлены. Bingo Mickey Plush Style приводится в движение одним электромотором мощностью 41 л.с. или 68 л.с. Вероятно, батарей будет тоже две, поскольку заявлен запас хода в 203, 333 или 410 км.