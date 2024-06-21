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21 июн 2024

Xiaomi готовит к дебюту электрический кроссовер. Его заметили на дорогах Китая

Xiaomi готовит к дебюту электрический кроссовер. Его заметили на дорогах Китая

В интернете были опубликованы первые шпионские фотографии нового кроссовера от Xiaomi под кодовым названием MX11. Автомобиль сейчас проходит дорожные испытания в Китае. Презентация модели должна состояться в 2025 году

Пока мало, что можно сказать про кроссовер. Автомобиль скрывают под плотным камуфляжем, но можно заметить некоторые элементы дизайна будущей новинки. MX11 получит купе образную форму кузова, напоминающую Ferrari Purosangue  и переднюю часть в стиле SU7.

Технические характеристики пока не рассекречены. Вероятно, кроссовер, как и SU7, получит несколько модификаций с одномоторной или двухмоторной электрическими силовыми установками.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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