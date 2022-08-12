Xiaomi хочет стать лидером в автомобильной промышленности

В свое время этот конгломерат захватил рынок мобильных устройств и гаджетов, чуть позже он успешно выступил в области бытовой электроники. Теперь Xiaomi хочет захватить автомобильный мир.

Нет, заниматься автомобилями сегодня хочет чуть ли не каждая It-компания (вспомните тот же самый Apple), но у Xiaomi планы, пожалуй, даже слишком грандиозные – подразделение Xiaomi Auto уже приступило к испытаниям автомобилей с системами автопилота. А готовую к серийному производству машину китайцы собираются показать уже в 2024 году.



Забавно, но сам глава компании, высоко оценивает работу автомобильного подразделения, в особенности, если учесть, что оно было основано чуть больше года назад. «Xiaomi Auto может отставать от своих конкурентов, но достижения, достигнутые за 500 дней с момента создания пекинского автопроизводителя, замечательны и намного превышают ожидания»- заявил Лэй Цзюнь в интервью китайским СМИ.