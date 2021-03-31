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31 мар 2021

Xiaomi подтвердила планы по разработке умных автомобилей

Xiaomi подтвердила планы по разработке умных автомобилей

Совет директоров IT-гиганта принял решение по созданию дочерней компании, связанной с производством умных автомобилей

Пока известно лишь то, что в Xiaomi готовы активно исследовать данную отрасль и совершать многомиллиардные инвестиции. Уже официально объявлено, что в течение десяти лет на развитие новой компании планируется потратить более десяти миллиардов долларов. Правда, до сих пор неизвестно – будет ли компания сама производить продукт, или же воспользуется помощью сторонних фирм, взяв на себя разработку софта и программного обеспечения.

Второй сценарий выглядит наиболее логичным, так как у Xiaomi даже есть партнер – производитель электромобилей Xpeng. Обе фирмы сотрудничают уже с 2018 года, и Xiaomi уже успела проинвестировать производство нескольких автомобилей, например, электрического кроссовера G3 и седана P7.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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