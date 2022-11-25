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25 ноя 2022

Xiaomi желает захватить рынок электрокаров

Xiaomi желает захватить рынок электрокаров

Этот китайский iT-гигант разрабатывает электрокары, как и Apple. Впрочем, если проект американской компании сейчас испытывает трудности с реализацией, то китайцы уже готовы показать свою машину в 2024 году

Интересный факт - ранее глава компании называл выход Xiaomi на новый рынок «вынужденным шагом», продиктованным растущей интеграцией гаджетов и автомобилей. Так, пользователь, окруживший себя электроникой Xiaomi, наверняка хотя бы обратит внимание на машину той же фирмы — и наоборот. Теперь же Лэй Цзюнь (президент) заявляет, что ежегодно компания собирается продавать по 10 миллионов электрических машин.

Кроме того Цзюнь сделал интересный прогноз – через некоторое время 80 процентов рынка будут принадлежать пяти определенным компаниям и Xiaomi намерена стать одной из них.

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