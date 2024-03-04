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4 мар 2024

XPeng тестирует свой первый “летающий” автомобиль Land Aircraft Carrier

XPeng тестирует свой первый “летающий” автомобиль Land Aircraft Carrier
Автор фото: фирма-производитель

В интернете появились шпионские фотографии первого летающего автомобиля от XPeng. 6-колесный минивэн Land Aircraft Carrier сейчас проходит дорожные тесты, но есть вероятность, что и частично воздушные.

Минивэн сам не летает, у него есть отдельный модуль, рассчитанный на четыре человека, который фактически представляет собой небольшой электрический вертолет. Судя по опубликованным фотографиям, серийная версия не будет сильно отличаться от концепта, который продемонстрировали на официальных изображениях в прошлом году. Его дизайн выполнен в стилистике Tesla Cybertruck, но главной внешней особенностью станет 6-колесное шасси.

Технические характеристики, даже приблизительные пока не приводятся, но можно предположить, что вертолетный модуль не будет отличаться достаточно большой дальностью палета. Также предполагается, что он будет заряжаться от гибридной силовой установки самого автомобиля, следовательно, ее мощности должно хватать как для “заправки” летательного аппарата, так и подпитки собственных электрических модулей. Предварительная стоимость Land Aircraft Carrier - 1 000 000 юаней (примерно 12 630 000 рублей).

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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