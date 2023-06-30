Yamaha отказывается от производства снегоходов

Компания Yamaha, известная в том числе мотоциклами и рекреационной техникой, объявила о прекращении производства снегоходов

Это решение вызвало широкий резонанс в отрасли и среди поклонников марки. Причина проста – первый снегоход Yamaha увидел свет в 1968 году, то есть компания готова отказаться от своего, едва ли, не ключевого продукта.

Любопытно, но сама Yamaha, фактически, никак не комментирует ситуацию, ограничиваясь одной единственной формулировкой – решение принято с некими грядущими сложностями. Инсайдеры говорят о том, что концерн посчитал слишком дорогой разработку новых двигателей, удовлетворяющих экостандартам.