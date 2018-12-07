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7 дек 2018

За бензин платим по счетчику

За бензин платим по счетчику

Точнее - по навигатору. У автомобилистов появился новый способ оплаты бензина. Теперь достаточно одного лишь смартфона и, нет, это не бесконтактная оплата

У навигатора от Яндекс появился новый функционал. Теперь водители с помощью него могут оплатить свою заправку.  Работает весь механизм просто -  находится ближайшая (либо конкретная) АЗС и прокладывается маршрут. По приезде на заправку через то же самое  приложение навигатора выбирается номер колонки и необходимый объем топлива. Из машины даже выходить не придется - оплата будет произведена с привязанной банковской карты. Неудивительно, если в скором времени «навигатором» можно будет заплатить за хот-дог, кофе и флакон незамерзайки.

На данный момент  в проекте участвует более тысячи заправок, как в столице, так и в регионах.  Кстати, оплата заправок по навигатору - это не первое новшество от Яндекса. Немногим ранее в приложение был введен функционал оплаты городских парковок. Достаточно было «ткнуть» в необходимую зону стоянки и ввести данные по автомобилю - необходимые средства также списывались с привязанной карты. 

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При написании новости использовалась информация:
motor, РБК

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