За бензин платим по счетчику

Точнее - по навигатору. У автомобилистов появился новый способ оплаты бензина. Теперь достаточно одного лишь смартфона и, нет, это не бесконтактная оплата

У навигатора от Яндекс появился новый функционал. Теперь водители с помощью него могут оплатить свою заправку. Работает весь механизм просто - находится ближайшая (либо конкретная) АЗС и прокладывается маршрут. По приезде на заправку через то же самое приложение навигатора выбирается номер колонки и необходимый объем топлива. Из машины даже выходить не придется - оплата будет произведена с привязанной банковской карты. Неудивительно, если в скором времени «навигатором» можно будет заплатить за хот-дог, кофе и флакон незамерзайки.

На данный момент в проекте участвует более тысячи заправок, как в столице, так и в регионах. Кстати, оплата заправок по навигатору - это не первое новшество от Яндекса. Немногим ранее в приложение был введен функционал оплаты городских парковок. Достаточно было «ткнуть» в необходимую зону стоянки и ввести данные по автомобилю - необходимые средства также списывались с привязанной карты.