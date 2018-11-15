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15 ноя 2018

За езду без прав будут карать арестом

За езду без прав будут карать арестом

ГИБДД разместила проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) на портале публикации и обсуждения нормативно-правовых актов министерств и ведомств

Согласно проекту, за езду без прав предполагается следующая мера ответственности: за повторное управление транспортным средством лицом, не имеющим прав, предлагается назначить штраф в размере от 20 до 30 тыс. руб. Также возможно наложение на виновника административного ареста сроком до 15 суток. Еще одним пунктом стало введение обязательных работ сроком до 200 часов.

Что характерно, мера пресечения за первичное нарушение  останется неизменной – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. На данный момент проект проходит антикоррупционную проверку. После проверки он будет внесен на рассмотрение в правительство. Эксперты заявляют, что для реализации проекта придется переработать несколько статей Кодекса административных правонарушений.

По заявлению представителей ГИБДД, необходимость ужесточения правил крайне высока, так как существующий штраф не останавливает нарушителей. Согласно статистике, по вине водителей без прав, за два года произошло более 26 тысяч ДТП.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , ТАСС

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