Управление ГИБДД столицы обнародовало данные, согласно которым за 2016 год у водителей Москвы изъяли в общей сложности 27 058 водительских удостоверений. Отметим, что количество автомобилистов, лишившихся прав по различным причинам, сократилось по сравнению с данными за позапрошлый год: в 2015 году права отняли у 31 077 человек.

Напомним, что водительские права изымаются у автомобилистов, задержанных во время управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Также удостоверения можно лишиться за выезд на встречную полосу и за превышение лимита максимально допустимой скорости больше, чем на 60км/ч. Кроме того, по решению суда право на управление транспортным средством можно потерять, если выехать на дорогу в автомобилей без номерного знака, или скрыться с места ДТП. К сожалению, ГИБДД не приводят конкретных выкладок относительно того, по каким статьям автомобилистов чаще лишали прав в прошлом году. Некоторые СМИ приводят информацию о том, что около пятисот москвичей из 27 тысяч лишились прав именно за управление автомобилем в нетрезвом виде.



По словам руководителя ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Вадима Юрьева, за минувший год в общей сложности на территории Москвы зафиксировано около 11 тыяч ДТП, количество погибших на дорогах за этот период составляет около 500 человек.



Отметим, что процесс восстановления изъятых прав для водителей скоро изменится. На прошлой неделе пресс-служба ГИБДД опубликовала проект постановления «О внесении изменений в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений». Теперь для восстановления утраченных прав автомобилистам не придется заново проходить медицинскую комиссию, правда, это касается только тех автомобилистов, кто восстанавливает удостоверение после утраты, кражи, порчи или в связи со сменой имени. В этом случае водитель может получить новые права взамен утраченных, но срок их действия будет заканчиваться в тот же день, что и срок действия предыдущего удостоверения. Для того, чтобы получить водительское удостоверение на десять лет вперед, придется заново придставить весь комплект документов. Зато, для того чтобы получить новое водительское удостоверение, не придется ехать непосредственно в ГИБДД – теперь эта услуга, наряду с другими, будет доступна в многофункциональных центрах (МФЦ).