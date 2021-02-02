За гонки на тюбингах будут наказывать

Февральские морозы располагают к зимним развлечениям – лыжи, коньки, санки и тюбинги. К сожалению, на последних люди катаются не только с горок, но и цепляясь к машинам. А это, между прочим, серьезное нарушение!

Конечно же, такие поездки приводят к авариям. Не будем приводить их списком, но, например, вылеты катающихся на дорогу, под колеса других автомобилей, не редки. В ГИБДД заявляют, что будут пресекать подобные катания и карать нарушителей.

В качестве санкций будут применяться штрафы. В случае, если водителя поймают за таким действом, то ему придется заплатить тысячу рублей за нарушение перевозки людей. Надо отметить, что если катание привело к пострадавшим, то мера пресечения будет куда жестче – вплоть до уголовного преследования.

Пассажирам, мы в Motorpage, тоже рекомендуем быть ответственными, так как за такие нелегальные катания их тоже будут наказывать, инкриминируя им статью 12.29 КоАП «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»