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2 фев 2021

За гонки на тюбингах будут наказывать

За гонки на тюбингах будут наказывать

Февральские морозы располагают к зимним развлечениям – лыжи, коньки, санки и тюбинги. К сожалению, на последних люди катаются не только с горок, но и цепляясь к машинам. А это, между прочим, серьезное нарушение!

Конечно же,  такие поездки приводят к авариям. Не будем приводить их  списком, но, например, вылеты катающихся на дорогу, под колеса других автомобилей, не редки. В ГИБДД заявляют, что будут пресекать подобные катания и карать нарушителей.

В качестве санкций будут применяться штрафы. В случае, если водителя поймают за таким действом, то ему придется заплатить тысячу рублей за нарушение перевозки людей. Надо отметить, что если катание привело к пострадавшим, то мера пресечения будет куда жестче – вплоть до уголовного преследования.

Пассажирам, мы в Motorpage, тоже рекомендуем быть ответственными, так как за такие нелегальные катания их тоже будут наказывать, инкриминируя им статью 12.29 КоАП «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения»

При написании новости использовалась информация:
РБК

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