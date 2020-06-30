За месяц россияне потратили 63 млрд рублей на покупку кроссоверов

В мае 2020 года первой по выручке в сегменте SUV на авторынке РФ стала BMW. Также в первую тройку попали Toyota и Hyundai

В мае нынешнего года россияне потратили около 63 млрд рублей на покупку автомобилей класса SUV. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат-Инфо». По их данным этот результат выше апрельских показаталей. Тогда на покупку кроссоверов и внедорожников россияне потратили 59 млрд рублей. При этом в марте автопроизводители заработала на продаже моделей класса SUV в России 166,6 млрд рублей.

В мае 2020 года первой по выручке в сегменте SUV на авторынке РФ стала BMW. За месяц на продаже таких машин компания смогла заработать 7,8 млрд рублей. на втором месте — Toyota. В мае россияне потратили 7,2 млрд руб. на покупку автомобилей японского бренда.

Первую тройку замыкает Hyundai, заработавший 6,1 млрд рублей. На четвертом и пятом месте Mercedes-Benz и Lexus. Эти компании в прошлом месяце продали автомобили SUV класса на 5 и 4,6 млрд руб. соответственно.