За начало осени вторичный рынок электромобилей вырос

Количество продаж автомобилей на электротяге увеличивается как в сентябре отдельно, так и за год в целом. Вместе с «вторичкой» растет и рынок новых машин

Россияне за сентябрь приобрели 663 подержанных электрических автомобиля, что в 2,1 раза больше числа таких машин, купленных за аналогичный период годом ранее. Об этом свидетельствуют данные аналитического портала «Автостат». Источник отмечает, что абсолютное большинство покупок пришлись на долю модели Nissan Leaf — 614 машин, это почти 93% от общего числа.

Статистика показывает, что дальневосточные регионы активнее всего покупают подержанные электромобили. Так, больше всего электрокаров купили жители Иркутской области — 85 машин. В тройке оказались Приморье (60) и Хабаровский край (36). Дальше в рейтинге идут Краснодарский край, Новосибирская и Московская области, Амурская область и Красноярский край.