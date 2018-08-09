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9 авг 2018

За недолив топлива будут штрафовать на полмиллиона рублей

За недолив топлива будут штрафовать на полмиллиона рублей

Проблема недолива топлива, поднятая этим летом, взывала реакцию и в правительстве, которое готовит законопроект о введении штрафов за это правонарушение

Владельцы АЗС, которые впервые попались на недоливе топлива, будут оштрафованы на 1% от выручки за прошлый год, но не менее чем на 500 тысяч рублей. При повторном нарушении, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Комсомольской правде», штраф вырастет уже до трех процентов от оборотной выручки за год, но не менее трех миллионов рублей.

При этом чиновник отметил, что ситуация с недоливом топлива на АЗС в России каждый год улучшается. В 2015 году было зафиксировано 20 процентов таких нарушений, в прошлом году уже 11,5%, а за первое полугодие этого года на недоливе попалось 9,4 процента от всех проверенных АЗС.

По словам Мантурова для более пристального контроля за деятельностью АЗС потребуется внесение изменений в законы о защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Изменения позволят чаще проводить внеплановые проверки.

В начале лета Федерация автовладельцев России (ФАР) выявила недолив на 100% независимых АЗС, причем разница между оплаченным и фактически попавшим в бак объемом топлива достигала 19%. То есть литр бензина обходился водителю в 55 руб. вместо заявленных 44-46 рублей.
 

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При написании новости использовалась информация:
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