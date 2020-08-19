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19 авг 2020

За нелегальный техосмотр хотят инкриминировать «уголовку»

За нелегальный техосмотр хотят инкриминировать «уголовку»

За прохождение техосмотра у организации, которая не имеет соответствующей аккредитации, к уголовной ответственности может быть привлечен не только предприниматель, но и водитель, который захотел воспользоваться услугой

«За приобретение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, например, диагностической карты, предусмотрена уголовная ответственность», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы МВД. Любопытно, что наказывать людей собираются  по статье 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков). Наказание по этой статье предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до одного года либо принудительные работы на такой же срок.

Также ведомство сообщило, как должны поступать водители в случае, если они провели техосмотры автомобилей и получили документы у организаций, аккредитации которых недействительны. МВД призывает таких граждан подавать соответствующие заявления в территориальные органы внутренних дел. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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