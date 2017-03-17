Президент ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма Роман Янсуков внес в профильный комитет Государственной Думы предложение, в основе которого лежит ужесточение санкций за опасное вождение, предполагающее конфискацию автомобиля в случае, если водитель неоднократно нарушал ПДД

Янсуков считает штрафы недостаточно эффективным способом борьбы с уличными гонками и хамством: у сотрудников ГИБДД нет полномочий как следует наказать нарушителей, чем последние и пользуются. Поэтому предлагается конфисковывать автомобили за опасное вождение. Инициативу поддержал депутат Андрей Свинцов и фракция ЛДПР.

Однако, автомобильные журналисты и правозащитники выступили с критикой подобной меры: «Инициатива что-нибудь у кого-нибудь отобрать в стране в этом году отмечает столетие. Сейчас мы к этому возвращаемся в автомобильной сфере. Речь не идет о том, чтобы отобрать «шестерку», целевая аудитория для экспроприации - люди, которые ездят на Bentley, Jaguar, Rolls-Royce. Повод будет найден, и на конфискате, как это было в 1937 году, можно будет покататься. Мы возвращаемся именно к этой ситуации под видом борьбы с лихачами» заявил Сергей Асланян.

В свою очередь Петр Шкуматов подчеркнул необходимость не конфискации автомобиля, а ввода прогрессивной шкалы штрафов. Правозащитник уверен, что именно такой способ решит проблему: перед законом водитель, преступивший ПДД впервые и злостные нарушители абсолютно равны. Больше того, никто не ведет работу с водителями, часто нарушающими ПДД. Мы предложили ввести особую схему, по которой первое нарушение за год для водителя заменяют предупреждением, в то время, как водитель, совершивший за год свыше 30 нарушений, каждое последующее оплачивает по максимально допустимой законом планке в 5 тысяч рублей. По словам Петра Шкуматова, такое предложение уже направлено в правительство.