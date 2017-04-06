Министерство здравоохранения России разрабатывает новые правила проведения проверки на состояние алкогольного опьянения

При этом наказание для водителей, которые отказываются от ее проведения, будет ужесточено. Такое поручение дал ведомству первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов. Ранее тревогу забили в МВД: число водителей, отказывающихся от освидетельствования или нежелающих ехать к наркологу, только растет.

В МВД говорят, что причины роста — чисто экономические. Экипажи ДПС обеспечены топливом на 35%, поэтому везти водителя к наркологу им просто не с руки. Кроме того, водители, оказавшись от медосвидетельствования не попадают на учет. Именно поэтому в МВД считают необходимым ужесточить наказание для отказников и пересмотреть правила освидетельствования. В прошлом году в состоянии алкогольного опьянения было наказано 246 тысяч водителей, еще 154 тысячи отказались от медосвидетельствования.

По словам представителей Минздрава проект соответствующего приказа будет подготовлен в ближайшее время, после чего его опубликуют на сайте обсуждения правовых актов для общественной экспертизы.