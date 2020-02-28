За отсутствие предупреждений о камерах предложено наказывать

Возможно, это событие станет символом справедливости, но факт остается фактом - организации, ответственные за установку комплексов фотовидеофиксации, предложено штрафовать, если они не размещают предупреждений о действии своих камер

Очередное новшество от представителей Федерации автовладельцев. Итак, в проект нового КоАП предлагается ввести норму об оборотном штрафе за отсутствие предупреждающих знаков о работе комплексов фотовидеофиксации для организаций, ответственных за установку таких систем. Предполагается, что такая мера избавит автомобилистов от ловушек на дорогах.

Представители федерации поспешили заметить, что информировать автомобилистов о камерах в обязательном порядке, было указано уже на высшем уровне, а именно президентом РФ. Напомним, что проект нового КоАП Министерство юстиции опубликовало в конце января. В случае принятия документ должен вступить в силу с 1 января 2021 года. На данный момент идет масштабное обсуждение проекта.