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28 фев 2020

За отсутствие предупреждений о камерах предложено наказывать

За отсутствие предупреждений о камерах предложено наказывать

Возможно, это событие станет символом справедливости, но факт остается фактом - организации, ответственные за установку комплексов фотовидеофиксации, предложено штрафовать, если они не размещают предупреждений о действии своих камер

Очередное новшество от представителей Федерации автовладельцев. Итак, в проект нового КоАП предлагается ввести норму об оборотном штрафе за отсутствие предупреждающих знаков о работе комплексов фотовидеофиксации для организаций, ответственных за установку таких систем.  Предполагается, что такая мера избавит автомобилистов от ловушек на дорогах.

Представители федерации поспешили заметить, что информировать автомобилистов о камерах в обязательном порядке, было указано уже на высшем уровне, а именно президентом РФ.  Напомним, что проект нового КоАП Министерство юстиции опубликовало в конце января. В случае принятия документ должен вступить в силу с 1 января 2021 года. На данный момент идет масштабное обсуждение проекта.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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