За пьяных водителей взялись всерьез

Сел за руль пьяным? Тебя поймают и накажут. Однако если тебе не хватило острых ощущений и ты сел за руль в нетрезвом состоянии снова – готовься к очень серьезной каре!

Рабочая группа Министерства внутренних дел разработала проект поправок в Уголовный кодекс, относительно мер пресечения для пьяных водителей. Предлагается увеличить и штрафы, и срок лишения свободы. Поправки уже прошли необходимые проверки и были приняты комиссией по законопроектам, а значит, что скоро они вступят в силу.

Теперь подробности. Что касается лишения свободы, то здесь предлагают накинуть год сверху, иначе говоря, три года вместо текущих двух. Кроме того, увеличат и сроки лишения прав – до шести лет. Возрастут и штрафы – теперь нижняя планка будет находиться на отметке в триста тысяч рублей.