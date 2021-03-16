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16 мар 2021

За пьяных водителей взялись всерьез

За пьяных водителей взялись всерьез

Сел за руль пьяным? Тебя поймают и накажут. Однако если тебе не хватило острых ощущений и ты сел за руль в нетрезвом состоянии снова – готовься к очень серьезной каре!

Рабочая группа Министерства внутренних дел разработала проект поправок в Уголовный кодекс, относительно мер пресечения для  пьяных водителей. Предлагается увеличить и штрафы, и срок лишения свободы. Поправки уже прошли необходимые проверки и были приняты комиссией по законопроектам, а значит, что скоро они вступят в силу.

Теперь подробности.  Что касается лишения свободы, то здесь предлагают накинуть год сверху, иначе говоря, три года вместо текущих двух. Кроме того, увеличат и сроки лишения прав – до шести лет.  Возрастут и штрафы – теперь нижняя планка будет находиться на отметке в триста тысяч рублей.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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