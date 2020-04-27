За сигнализацию будут штрафовать

Наверняка многих раздражала чья-то сигнализация на автомобиле, которая любила орать без причины по ночам. Теперь за муки вам воздастся - в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) введут ответственность за неисправную автосигнализацию

Да, водителей хотят наказывать за нежелание ремонтировать ложно срабатывающую сигнализацию автомобиля. Такое нововведение собираются добавить в обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции России.

«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23:00 до 07:00, дополнена указанием на возможность совершения указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в сообщении ведомства.