За сокрытие автомобильных номеров будут лишать прав до 1,5 лет

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о лишении водительских прав сроком от одного до полутора лет за сокрытие автомобильных номеров. При выявлении нарушения все специальные устройства, скрывающие номера, будут конфискованы

Под специальными устройствами подразумеваются не только рамки-перевертыши, но и другие приспособления, помогающие замаскировать регистрационные знаки. К ним прибегают с целью не платить штрафы при автоматической видеофиксации правонарушения или преднамеренной неуплаты проезда по платным дорогам, где действует система безбарьерного проезда «Свободный поток» (ЦКАД, М-12).

Напомним, что на данный момент за соответствующие нарушения предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение прав сроком от одного до трех месяцев. Такое наказание зафиксировано в части 2 статьи 12.2 КоАП. Новые поправки будут вынесены в отдельный состав и подразумевают лишение прав сроком от одного до полутора лет.