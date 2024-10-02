Автомобильный портал Motorpage
2 окт 2024

За сокрытие автомобильных номеров будут лишать прав до 1,5 лет

За сокрытие автомобильных номеров будут лишать прав до 1,5 лет

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о лишении водительских прав сроком от одного до полутора лет за сокрытие автомобильных номеров. При выявлении нарушения все специальные устройства, скрывающие номера, будут конфискованы

Под специальными устройствами подразумеваются не только рамки-перевертыши, но и другие приспособления, помогающие замаскировать регистрационные знаки. К ним прибегают с целью не платить штрафы при автоматической видеофиксации правонарушения или преднамеренной неуплаты проезда по платным дорогам, где действует система безбарьерного проезда «Свободный поток» (ЦКАД, М-12).

Напомним, что на данный момент за соответствующие нарушения предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение прав сроком от одного до трех месяцев. Такое наказание зафиксировано в части 2 статьи 12.2 КоАП. Новые поправки будут вынесены в отдельный состав и подразумевают лишение прав сроком от одного до полутора лет.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...

Госдума одобрила наказания за опасное вождение

02 октября 2024

Искусственный интеллект будет помогать распознавать автомобильные номера

01 октября 2024

BYD и Huawei подписали соглашение о создании автопилота для внедорожников

01 октября 2024
Geely Icon

Geely готовит суровую внедорожную модификацию Icon

01 октября 2024

Скончался легендарный дизайнер Mercedes-Benz Бруно Сакко

01 октября 2024

С 1 октября увеличивается утильсбор - цены на авто вырастут

01 октября 2024

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Москвич 6 - ресурсный тест москвич 6 (2023) символ возрождения Тест драйв
30 сентября 2024

Москвич 6
"Ресурсный тест Москвич 6: Символ возрождения"
Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) надежный партнер
Тест драйв
26 сентября 2024

Foton Tunland G7
"Надежный партнер"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) когда «китаец» меняет гражданство
Тест драйв
24 сентября 2024

Belgee X70
"Когда «китаец» меняет гражданство"
- groza traveller 800 в круиз на двух колесах
Мотоциклы
23 августа 2024


"В круиз на двух колесах"

Написано новостей:

3 5 1 5 5