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1 сен 2017

За выплатами по ОСАГО нельзя будет сразу идти в суд

За выплатами по ОСАГО нельзя будет сразу идти в суд

В законопроект о финансовых наблюдающих внесли раздел, который касается страхования транспортных средств, причем как по ОСАГО, так и по каско. В случае если владелец автомобиля недоволен выплатой он не сможет сразу отправиться в суд, а должен подать претензию финансовому омбудсмену.

Последний должен рассмотреть претензию и вынести свое решение. И только после этого у гражданина появляется право пойти в суд. В предыдущей редакции говорилось о праве потребителя на обращение к финансовому наблюдателю, теперь же оно превратилось в обязанность, сообщает ТАСС.

Последняя версия законопроекта устраивает Минфин, ЦБ и страховщиков, и после процедур согласования будет внесена на рассмотрение депутатов. ОСАГО считается самым проблемным с точки зрения споров сегментом из-за автоюристов, которые отсуживают у страховщиков завышенные суммы выплат по «автогражданке».

Служба финансовых наблюдателей будет создана при Банке России в качестве автономной некоммерческой организации, которая будет финансироваться участниками рынка, то есть, в том числе, и страховыми компаниями.

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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