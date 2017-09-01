В законопроект о финансовых наблюдающих внесли раздел, который касается страхования транспортных средств, причем как по ОСАГО, так и по каско. В случае если владелец автомобиля недоволен выплатой он не сможет сразу отправиться в суд, а должен подать претензию финансовому омбудсмену.

Последний должен рассмотреть претензию и вынести свое решение. И только после этого у гражданина появляется право пойти в суд. В предыдущей редакции говорилось о праве потребителя на обращение к финансовому наблюдателю, теперь же оно превратилось в обязанность, сообщает ТАСС.

Последняя версия законопроекта устраивает Минфин, ЦБ и страховщиков, и после процедур согласования будет внесена на рассмотрение депутатов. ОСАГО считается самым проблемным с точки зрения споров сегментом из-за автоюристов, которые отсуживают у страховщиков завышенные суммы выплат по «автогражданке».

Служба финансовых наблюдателей будет создана при Банке России в качестве автономной некоммерческой организации, которая будет финансироваться участниками рынка, то есть, в том числе, и страховыми компаниями.