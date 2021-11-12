Зачем московским властям понадобились двести электромобилей?

В 2022 году власти столицы планируют приобрести 200 электромобилей для нужд различных ведомств. Отечественные СМИ называют эту закупку одной из самых масштабных в истории

Как сообщают «Ведомости», большая часть электромобилей встанет на баланс Центра организации дорожного движения (ЦОДД), а остаток перейдет в распоряжение «Мосгортранса». Стоит отметить, что источник издания заявил о том, что все происходит в рамках неких «зеленых» инициатив, исходящих из правительства.

Также есть информация о том, что электромобили будут использоваться в новом проекте ЦОДД мобильных комплексов видеофиксации. Что касается моделей, которые будут закуплены, то речь идет о Renault Zoe, Volkswagen ID.3 и Hyundai Ioniq 5. Несколько странно, что ни одна из моделей не продается в России. Также странно, что правительство не поддерживает отечественные проекты вроде Zetta или Кама-1.