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12 ноя 2021

Зачем московским властям понадобились двести электромобилей?

Зачем московским властям понадобились двести электромобилей?
Автор фото: фирма-производитель

В 2022 году власти столицы планируют приобрести 200 электромобилей для нужд различных ведомств.  Отечественные СМИ называют эту закупку одной из самых масштабных в истории

Как сообщают «Ведомости»,  большая часть электромобилей встанет на баланс Центра организации дорожного движения (ЦОДД), а остаток перейдет в распоряжение «Мосгортранса». Стоит отметить, что источник издания заявил о том, что все происходит в рамках неких «зеленых» инициатив, исходящих из правительства.

Также есть информация о том, что электромобили будут использоваться в новом проекте ЦОДД мобильных комплексов видеофиксации. Что касается моделей, которые будут закуплены, то речь идет о Renault Zoe, Volkswagen ID.3 и Hyundai Ioniq 5. Несколько странно, что ни одна из моделей не продается в России. Также странно, что правительство не поддерживает отечественные проекты вроде Zetta или Кама-1.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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