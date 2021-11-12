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12 ноя 2021

Зачем Volkswagen потребовались овцы?

Зачем Volkswagen потребовались овцы?

Европейские СМИ сообщают о необычном курьезе – на заводе Volkswagen в Чаттануге, штат Теннесси  появилось пять десятков роскошных овец

Возникает вопрос, а зачем автомобильному заводу нужны овцы? Покрыть потребности четырехтысячного штата в мясе они явно не в состоянии… . Впрочем, причина появления животных достаточно прозаична, но интересна.  Дело в том, что энергия для предприятия добывается, в частности,  несколькими десятками солнечных панелей. Панелям, чтобы удерживаться на месте, необходима твёрдая почва. Почву от эрозии на обширных площадях, где размещаются панели, уберегают за счёт высадки травы.

Проблема вся в том, что трава растет достаточно быстро, и если этот процесс не контролировать, то она начинает затенять панели, и те перестают нормально работать.  По заявлению представителей компании, овцы же выступают в роли «живых триммеров», так как механическими косилками иногда трудно добираться до некоторых мест, где растет трава – в отличие от овец.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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