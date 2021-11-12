Зачем Volkswagen потребовались овцы?

Европейские СМИ сообщают о необычном курьезе – на заводе Volkswagen в Чаттануге, штат Теннесси появилось пять десятков роскошных овец

Возникает вопрос, а зачем автомобильному заводу нужны овцы? Покрыть потребности четырехтысячного штата в мясе они явно не в состоянии… . Впрочем, причина появления животных достаточно прозаична, но интересна. Дело в том, что энергия для предприятия добывается, в частности, несколькими десятками солнечных панелей. Панелям, чтобы удерживаться на месте, необходима твёрдая почва. Почву от эрозии на обширных площадях, где размещаются панели, уберегают за счёт высадки травы.

Проблема вся в том, что трава растет достаточно быстро, и если этот процесс не контролировать, то она начинает затенять панели, и те перестают нормально работать. По заявлению представителей компании, овцы же выступают в роли «живых триммеров», так как механическими косилками иногда трудно добираться до некоторых мест, где растет трава – в отличие от овец.