Заграничная страховка для российских автомобилистов подорожала

Как известно, с недавнего времени «Зеленые карты» в России были отменены, но если россиянин выезжает заграницу, то оформить страховку он все-таки должен. К сожалению, она подорожала.

В частности для Финляндии если раньше в рамках системы «Зелёная карта» годовой полис обходился примерно в 240 евро (21 тысяча рублей), то сейчас он стоит 1170 евро – сообщают профильные сообщества в социальных сетях. У водителей может возникнуть еще одна важная проблема – оформлять полисы дистанционно не получится.

Полис можно купить только на приграничных КПП у представителей Финского центра автостраховщиков.