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2 авг 2018

Закон подписан: угонщики будут платить за повреждения автомобилей

Закон подписан: угонщики будут платить за повреждения автомобилей

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Гражданский кодекс России. Они ужесточают имущественную ответственность для угонщиков автомобилей

Изменения внесены в статью 1080 и касаются тех, кто угнал автомобиль без цели кражи или хищения. Причем угонщикам придется платить, даже если повредили автомобиль не они.

«Лицо, неправомерно завладевшее чужим имуществом, которое в дальнейшем было повреждено или утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо от первого лица, отвечает за причиненный вред», — говорится в законе.

До принятия этих поправок угонщики могли избежать имущественной ответственности в случае, если им удавалось доказать в суде, что повреждение автомобиль получил не в результате их действий.

Некоторые депутаты вообще предлагают отменить статью за угон и судить всех, кто неправомерно завладел чужим автомобилем по более серьезной статье о кражах. Но в МВД с этим не согласны и говорят о том, что тогда придется доказывать факт кражи, а если это не удастся, то угонщик избежит ответственности. Также, со следующего года владельцев угнанных автомобилей, находящихся в розыске, могут освободить от уплаты транспортного налога.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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