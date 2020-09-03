Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму

При удачном стечении обстоятельств законопроект может обрести силу с 1 января

Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов инициативы, главы думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова. В роли других авторов инициативы выступили вице-спикер Думы Игорь Лебедев, депутаты Борис Пайкин, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов, Александр Курдюмов и сенатор Сергей Леонов.

Они назвали главной несправедливостью транспортного налога его исчисление в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и иных характеристик. Из-за этого одинаковый налог приходится платить как тем, кто садится за руль каждый день, так и тем, кто пользуется машиной время от времени.