Запчасти для иномарок существенно подорожали

Уход зарубежных производителей с российского авторынка вылился в нехватку как новых машин, так и запчастей. Их ввозят путем параллельного импорта, который постепенно набирает обороты. Проблема вся в том, что усложненная логистика приводит к подорожанию цен на детали.

Как сообщает РСА (Российский союз автостраховщиков), запчасти подорожали более чем на 50 процентов. Причем самым существенным ростом отметились детали на машины Honda, Volvo и Mazda.

Запчасти для Mitsubishi, Nissan и Lexus стали дороже на треть, а для Toyota — на 31 процент. 30 процентов к цене прибавили детали для Skoda. Что касается отечественного рынка, то детали для УАЗ и Lada стали дороже на 12 процентов.