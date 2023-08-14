Запечатлен новый кроссовер Neta EP32

На дорогах Китая был замечен новый электрический кроссовер Neta EP32. Начало продаж запланировано на следующий год

Несмотря на то, что автомобиль предстает перед нами в камуфляже, некоторые детали можно подметить. Передние светодиодные фары и кажущаяся на первый взгляд трапециевидная решетка радиатора придают образу агрессивности. Края задних фар имею форму месяца. В салоне установлена широкая цифровая панель. На первый взгляд кажется, что отсутствует привычная «приборка». Вероятно, все показатели будут демонстрироваться на центральный экран.

Neta EP32 получит один электромотор на передней оси мощностью 231 л.с. Батарея емкостью 72,08 кВт*ч позволит преодолеть до 500 км на одном заряде. Привод соответственно передний.