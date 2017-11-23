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23 ноя 2017

Зарегистрировать переделки в автомобиле станет проще

Зарегистрировать переделки в автомобиле станет проще

Руководство Госавтоинспекции отреагировала на многочисленную критику о придирках и невозможности зарегистрировать переделки в автомобилях. Ведомство готовит поправки в собственные правила и регламенты, чтобы заметно облегчить жизнь автовладельцам.

В первую очередь речь идет о машинах с тюнигом, газово-балонным оборудованием (ГБО) и доработанных внедорожниках. С прошлого года, под эгидой борьбы с переделенными автобусами сотрудники ГИБДД начали рьяно бороться с владельцами внедорожников с нештатной резиной и лебедками, автомобилей с тюнингом и мотоциклистами с прямоточными глушителями и даже нештатными защитными дугами.

Массовое недовольство достигло таких масштабов, что депутаты потребовали у премьер-министра Дмитрия Медведева навести порядок. Сегодня, чтобы узаконить переделки автовладельцу приходится несколько раз посещать ГИБДД, органы сертификации, автосервисы, собирать массу документов. После вступления в силу поправок визит в ГИБДД понадобится только один, пишет "КоммерсантЪ". Там инспектору технадзора достаточно будет показать сертификат на компонент и декларацию от сервиса, где будут проводиться переделки. Инспектор проверит не увеличится ли снаряженная масса или не появится ли у машины в результате другой кузов, после чего автовладельцу в ПТС и свидетельство о регистрации ставятся отметки о переделке. Причем ГИБДД хочет всю эту процедуру сделать госуслугой, то есть записаться на переригистрацию можно будет и через Интернет.

Наказание за незарегистрированные переделки, впрочем, останется прежним: 500 руб. и предписание устранить неполадки. В случае если автовладелец проигнорирует это предписание, то ему грозит наказание за невыполнение законного требования сотрудника полиции, а у самого транспортного средства может быть приостановлена регистрация.

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При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

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