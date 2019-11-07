Зарядка от «ОПСОСА»

Ситуация с зарядными станциями для электромобилей в столичном регионе не то чтобы плачевная, но грустная - электрозаправок мало. Однако, российские операторы сотовой связи, получившие в народе прозвище «опсосы», решили всерьёз заняться данной проблемой

Собственно, кудесники связи и радиоволн начали серьезно инвестировать в строительство зарядных станций для электромобилей. Ростелеком» уже открыл 100 таких точек в Москве и области и занял около четверти рынка. МГТС установил первые десять электрозаправок в столице. Аналогичный проект был и у Yota, но сейчас он закрыт. Пока компании рассматривают зарядные станции в качестве имиджевых проектов, они смогут приносить прибыль, лишь когда электромобили станут массовым явлением в России.

Любопытно, что в Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) рассказали, что в стране насчитывается около 350 общедоступных электрозарядных станций (ЭЗС). При этом свыше 28,5% их приходится на «Ростелеком».

Между тем, большинство ЭЗС «Ростелекома» находится во дворах жилых домов. Они предназначены для подзарядки не только автомобилей, но и электросамокатов, велосипедов и прочих устройств. Обычно, станции обладают мощностью 22 кВт (зарядка автомобиля на них занимает до восьми часов). Но есть и «быстрые» станции, которых в прямом соотношении немного, а жаль, ведь скорость зарядки того же электромобиля на них сокращается в разы - примерно до 40 минут