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15 июн 2023

Заряженные BMW лишатся механических коробок передач

Заряженные BMW лишатся механических коробок передач
Как бы не пытались автопроизводители сохранить "механику", но время данного агрегата прошло. Так, например, немецкий концерн BMW заявил о своей готовности отказаться от данных агрегатов. 
Собственно, срока жизни механической коробке в BMW  отвели семь лет. Своё решение руководство марки мотивирует тотальной электрификацией машин, где этот узел попросту не нужен. Правда, инженеры из Toyota, например, сделали "псевдо механику" для электрокаров, но в BMW на такой шаг идти тоже не хотят. 
 
Любопытно, но компания также хочет отправить в отставку и свои "роботы". Впрочем, здесь причина прозаичнее - нынешний восьмидиапазонный «автомат» превосходит прочие трансмиссии как по комфорту и функциональности, так и по скорости переключений, а значит нет никакой целесообразности в разработке альтернатив.

При написании новости использовалась информация:
Auto

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