Заряженные BMW лишатся механических коробок передач

Как бы не пытались автопроизводители сохранить "механику", но время данного агрегата прошло. Так, например, немецкий концерн BMW заявил о своей готовности отказаться от данных агрегатов.

Собственно, срока жизни механической коробке в BMW отвели семь лет. Своё решение руководство марки мотивирует тотальной электрификацией машин, где этот узел попросту не нужен. Правда, инженеры из Toyota , например, сделали "псевдо механику" для электрокаров, но в BMW на такой шаг идти тоже не хотят.

Любопытно, но компания также хочет отправить в отставку и свои "роботы". Впрочем, здесь причина прозаичнее - нынешний восьмидиапазонный «автомат» превосходит прочие трансмиссии как по комфорту и функциональности, так и по скорости переключений, а значит нет никакой целесообразности в разработке альтернатив.