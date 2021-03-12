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12 мар 2021

Затянул фары в пленку – техосмотр не пройдешь!

Затянул фары в пленку – техосмотр не пройдешь!

Казалось бы, благая вещь – защитная пленка на фары - камушки и прочий шлак не страшны. Однако скоро нам всем придется от нее отказаться

Да, защитная пленка на фарах не даст вам спокойно пройти техосмотр. Инспекторы ГИБДД и представители регулирующих органов в один голос заявляют, что даже антигравийное покрытие станет препятствием на получение диагностической карты.  По их мнению, такая защита искажает световые сигналы и  существенно снижает светопропускаемость.

Более того, эксперты заявляют, что со временем фары мутнеют, а вкупе с пленками это еще больше ухудшает функционал световых приборов, а значит это является серьезной помехой для беспроблемного прохождения процедуры техосмотра.

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