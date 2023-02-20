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20 фев 2023

Завод «Лада Ижевск» не будет простаивать

Завод «Лада Ижевск» не будет простаивать

До недавнего времени на вышеуказанном конвейере выпускались модели семейства Vesta, но осенью их сборку перенесли на основной конвейер в Тольятти.  Разумеется, на предприятии произошли массовые сокращения и казалось, что площадка отправится в долгий и глубокий простой

Впрочем, как сообщают СМИ, этого не произойдет – ижевское предприятие перепрофилируют под производство запчастей – в частности, кузовных панелей. СМИ сообщают, что руководство АвтоВАЗа уже отправило в Ижевск все необходимое оборудование.

Впрочем, сборка и самих машин в Ижевске будет возобновлена – на местный конвейер встанет электрическая версия фургонов и минивэнов Largus.  Опытную партию Lada e-Largus должны собрать в Ижевске в течение 2023 года.

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