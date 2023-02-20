Завод «Лада Ижевск» не будет простаивать

До недавнего времени на вышеуказанном конвейере выпускались модели семейства Vesta, но осенью их сборку перенесли на основной конвейер в Тольятти. Разумеется, на предприятии произошли массовые сокращения и казалось, что площадка отправится в долгий и глубокий простой

Впрочем, как сообщают СМИ, этого не произойдет – ижевское предприятие перепрофилируют под производство запчастей – в частности, кузовных панелей. СМИ сообщают, что руководство АвтоВАЗа уже отправило в Ижевск все необходимое оборудование.

Впрочем, сборка и самих машин в Ижевске будет возобновлена – на местный конвейер встанет электрическая версия фургонов и минивэнов Largus. Опытную партию Lada e-Largus должны собрать в Ижевске в течение 2023 года.